ما الفارق الحقيقي بين البيض الأبيض والبني... فيديو

يعتقد البعض أن البيض البني أكثر فائدة وجودة من البيض الأبيض، نظرا لارتفاع سعر الأول نسبيا، كما يظن آخرون أن البيض الأبيض تنتجه دجاجات تحمل نفس اللون، وكذلك الحال بالنسبة للبيض البني.
وعرضت قناة "متع عقلك" على "يوتيوب" مقطع فيديو توضيحي يظهر الفارق الحقيقي بين البيض الأبيض والبني، حيث كشف عن أن لون البيض سواء كان أبيضا أو بنيا لا علاقة له بلون الدجاجة المنتجة له.
وأضافت القناة أنه حتى من ناحية المذاق، فلا فارق بين البيضين وأن كلاهما له نفس الطعم، كما أنه لا يوجد هناك فارق كبير في سماكة قشرة النوعين، إذ تعتمد سماكة قشرة البيضة على عمر الدجاجة، فسماكة قشرة البيض الذي تضعه دجاجات "شابة" عادةً ما تكون أكثر ما يجعل البيض أكثر صلابة من بيض الدجاج المتقدم في السن.
نستنتج من ذلك أن البيض البني ينتجه نوع من الدجاج ليس بالضرورة بني اللون، كما أن ارتفاع سعر البيض البني نسبيا يكون فقط لأنه نوع الدجاج الذي ينتجه يتطلب وقتا أطول في إنتاج البيض مقارنة بالدجاج المنتج للبيض الأبيض، ما يتطلب فترة تغذية أطول وبالتالي تكاليف أكثر.
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