مصر… اتحاد الكرة يكشف سبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، سبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة، في بطولة الدوري العام المصري، إلى وقت آخر.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن المصدر المسؤول ، مساء اليوم الأحد، أن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة، والتي كانت مقررة، غدا الإثنين، يعزا إلى إقامة احتفالية وطنية بستاد القاهرة الدولي.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر بيانا رسميا، في وقت سابق من اليوم الأحد، أكد من خلاله تأجيل مباراة الزمالك أمام المحلة، على أن تقام يوم الثلاثاء، الموافق الثالث من شهر أغسطس/آب المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، أيضا.

ويشار إلى أنه كان مقررا إقامة تلك المباراة، مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري العام المصري.

ويذكر أن نادي الزمالك يتصدر قمة الدوري المصري، برصيد 61 نقطة، يليه النادي المصري، ثم يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث، مع تبقى 7 مباريات مؤجلة له، في وقت يحتل فريق غزل المحلة المركز 13، برصيد 32 نقطة.