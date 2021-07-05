طبيب روسي يتحدث عن أفضل طريقة لإطالة العمر

تحدث الطبيب، المقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن التخلي أحيانا عن بعض وسائل الراحة والرفاهية من أجل إطالة العمر والاهتمام بالنشاط البدني.

ونصح الطبيب في برنامج "او ساموم غلافنم" الذي يبث على قناة "روسيا 1" بالتخلي في بعض الأحيان عن المصعد واستخدام الدرج.

مستذكرا بعضا مما كانت تقوم به والدته التي كانت تتحدث عن إطالة العمر من خلال الاهتمام بالنشاط البدني والحركة الدائمة، قائلا إنها كانت تنظف الأرض باليد بالإضافة لحملها للحقائب كما ورفضت شراء غسالة واصفة الغسيل باليدين بـ"رياضة جمباز لالتهاب المفاصل".

وأشار مياسنيكوف، بأن المصابين بمرض السرطان يمكنهم العيش لفترة طويلة من خلال ممارسة أنشطة بدنية وعدم الاستلقاء في السرير.

كما وتحدث عن تجربته باستبدال تمارين التحمل والقوة بتمارين اللياقة البدنية، ناصحا بالتخلي أحيانا عن استخدام المصعد والمشي ما لا يقل عن 5 كم يوميا.

ونصح ببعض الرياضات على حساب التمارين البدنية المرهقة، موصيا برياضة المشي والسباحة والجري.