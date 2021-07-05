مونيكا بيلوتشي تتصدر غلاف مجلة فوغ مع ابنتها ديفا... صورة

تصدرت الممثلة الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي وابنتها ديفا كاسل البالغة من العمر 16 عامًا غلاف مجلة فوغ إيطاليا.

وظهرت بيلوتشي البالغة من العمر 56 عامًا مع ابنتها على صورة الغلاف وهما ترتديان فساتين من الساتان الأسود من ماركة "دولتشي غابانا".

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وتألقت بلوتشي بتسريحة شعر بسيطة في حين اختارت كاسل تسريحة الضفيرة، وتلقى المنشور على موقع "انستغرام" أكثر من 64 ألف إعجاب.

وأعرب المتابعون عن إعجابهم بالصورة وكتبوا في التعليقات: "يا إلهي، هذة الصورة جميلة بشكل لا يصدق"، "ملكات"، "الابنة تشبه الأم تماما"، "الأم والابنة رائعتان"، "الكلمات تخونني كلاكما رائعتين".