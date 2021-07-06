ابنة رجاء الجداوي تكشف وصية والدتها الأخيرة في ذكرى وفاتها الأولى.. فيديو

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، يوم الاثنين، عن وصية والدتها لها قبل وفاتها.

وقالت ابنة رجاء الجداوي في تصريحات لتلفزيون "المحور" المصري، إن وصية والدتها الأخيرة لها كانت، "قولها لي خلى بالك من نفسك وحبي نفسك".

وأكدت أميرة مختار أن والدتها رجاء الجداوي زارت كل أصدقائها قبل يومين فقط من إصابتها بفيروس كورونا.



وجاءت تصريحات ابنة رجاء الجداوي تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيلها في 5 يوليو/ تموز عن عمر 82 عاما، بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد. حيث ظلت لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية.