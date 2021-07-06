طبيب روسي يدحض فكرة عدم حاجة النساء لتمارين القوة ويبين السبب

أكد الطبيب، المقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، فكرة بأن النساء يحتجن إلى ممارسة تمارين القوة والتحمل البدني.

ودحض فكرة بأنهن لا يحتجن لهذه التمارين، مرجعا ذلك إلى دور هذه الرياضة في تقوية العظام ومحاربة هشاشتها، بالاعتماد على تمارين محددة.

وأضاف مياسنيكوف، قائلا: " النساء بحاجة لهذا النوع من التمارين، من أجل الوقاية من هشاشة العظام، وبتمارين القوة يتم ذلك. باستخدام الأثقال ( الدمبل) بأوزان صغيرة من أجل تقوية العظام".

وأشار في الوقت ذاته إلى ضرورة تنويع وتقسيم الأوزان المستخدمة، بالإضافة لتمارين التوازن والقوة.

وكان الطبيب قد تحدث، في وقت سابق، عن طرق لإطالة العمر، ناصحا بالابتعاد لبعض الوقت عن استخدام التكنولوجيا، كالصعود على الدرج بدلا من استخدام المصعد.

ونصح ببعض الرياضات على حساب التمارين البدنية المرهقة، موصيا برياضة المشي والسباحة والجري.