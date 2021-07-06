خبراء يتحدثون عن أفضل وقت لممارسة الرياضة في الهواء الطلق صيفا وما يجب مراعاته

قدم فريق من الخبراء مجموعة من النصائح تتعلق بنقل ممارسة الرياضة من الصالات الرياضية إلى الهواء الطلق في فترة الصيف، مع مراعاة اختيار التمارين والوقت المناسبين.

وتحدث خبراء SberServices لوكالة "سبوتنيك" عن أفضل الأوقات للممارسة الرياضة في فترة الصيف والتمارين التي ينصح بها.

وقال الخبراء: "إن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق نهارا في الطقس الحار أمر غير جيد، وأفضل وقت لممارستها هو في الصباح الباكر حيث تكون أشعة الشمس غير نشطة وقوية بالإضافة للجو المنعش، كما أن ممارسة الرياضة مساء قد تتسبب بصعوبة في التنفس".

ونصح الخبراء بإختيار تمارين رياضية تتناسب مع مستوى اللياقة والعمر وماذا تفضل، بالإضافة لإمكانية الإستفادة من نصائح المدربين باختيار برنامج خاص للتمارين، والاهتمام بنظام شرب الماء الخاص حيث تتغير درجات الحرارة بشكل مستمر في الهواء الطلق، على عكس ما يجري في الصالات الرياضية حيث تكون درجات الحرارة شبه ثابتة.

كما نصح الخبراء بالابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر والشاي ومشروبات الطاقة.

ويجب إيلاء الاهتمام بنوعية الأحذية المستخدمة في الرياضة، حيث يجب أن تكون مريحة ومناسبة لنوع التمارين الممارسة، فاختيار الأحذية الخاطئ يمكن أن يتسبب بمشاكل تتعلق بالقدم والركبتين ومنطقة الحوض.