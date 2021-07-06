أفضل الخضار لخسارة الوزن وطرق تناولها

تعتبر الخضار من الأطعمة المفيدة لفقدان الوزن نظرا لما تحتويه من سعرات حرارية منخفضة إلى جانب ما تقدمه لجسم الإنسان من عناصر غذائية هامة.

إلا أن فائدة الخضار تتفاوت بين النيئة والمطبوخة، عن هذا الاختلاف تحدث خبيرا التغذية كاتي كوفال ولونيلي فريمان.

وبحسب الخبيرين فإن الخضار النيئة تحتوي على سعرات حرارية أقل من الخضار المطبوخة، كما أنها تحتوي على احتياطيات كبيرة من الفيتامينات B و C. ومع ذلك، فإن هذا الاختلاف ضئيل من حيث الصحة وفقدان الوزن.

ووضعت كوفال قائمة بالخضار التي تساعد على فقدان الوزن، كالبروكلي، والخضروات الورقية، والفلفل، والجزر، والخس، والطماطم، والكوسة، والقرنبيط، فهي أكثر فائدة في مكافحة السمنة. لاحتوائها على سعرات حرارية أقل من البطاطس أو الذرة.

ونوه الخبيران أنه من أجل تجنب زيادة محتوى السعرات الحرارية، لا ينبغي طهي الخضار بالزيت أو تناولها مع الجبن أو منتجات الألبان. ولتتبيل السلطة، استخدم الخل أو عصير الليمون، وأضف الأعشاب أو التوابل حسب الرغبة، أو اقلي الخضار على ورق زبدة أو في قوالب سيليكون.

وحذرت كوفل من أن اتباع نظام غذائي يحتوي فقط على الخضار الخالية من النشا سيساعدك على إنقاص الوزن بسرعة، لكنه سينطوي على مشاكل خطيرة للجسم.

وأضافت كوفل قائلة " التقييد المفرط للسعرات الحرارية سيؤدي إلى انخفاض في الطاقة وتناول ما يكفي من المغذيات الدقيقة الأساسية. كما يمكن أن يسبب الاكتئاب، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام بعد فترة".

وحددت فريمان برنامجا غذائيا لتنول الخضروات بشكل متوازن، من خلال تناول خمس حصص من الخضار يوميا، أو استخدام مبدأ 50-50 في كل وجبة (يجب أن تكون 50٪ من محتويات الطبق خضروات بدون نشا). وأضافت أنه لا تحتوي جميعها على الفيتامينات والمعادن اللازمة لذلك أوصت بالالتزام بمبدأ "قوس قزح" (تناول الخضار ذات الألوان المختلفة).