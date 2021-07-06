إعلام: رمضان صبحي ينعش خزينة الأهلي المصري بـ 40 مليون جنيه

أكد مصدر في النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، أنه من المفترض إنعاش خزينة النادي بـ 40 مليون جنيه، مستحقات قيمة انتقال لاعبه السابق إلى صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول في النادي الأهلي، قوة موقف ناديه المصري حيال مستحقاته لدى النادي الإنجليزي بشأن صفقة رمضان صبحي من "المارد الأحمر" إلى ستوك سيتي، صيف العام 2016.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي كلف محامي إنجليزي بمتابعة قضية رمضان صبحي، الذي انتقل مؤخرا إلى نادي بيراميدز المصري، والذي أكد له قوة موقف "المارد الأحمر" فيما يخص مستحقاته لدى ستوك سيتي الإنجليزي، والتي تقدر بـ2.5 مليون دولار، أي حوالي 40 مليون جنية مصري.

وشدد المصدر في النادي الأهلي المصري على أن الفريق قد صاغ حكم المحكمة بشأن النزاع السابق مع شركة "مسك"، وهو ما تم اعتماده من الخارجية المصرية، فيما تم تقديمه للمحكمة الفيدرالية، من أجل وقف الحجز على أموال الأهلي، وإلغاء الحكم الذي حصلت عليه الشركة من قبل.