روسي يخاطر بحياته لإنقاذ كلب

أنقذ أحد سكان مدينة سوتشي الروسية كلبا سقط في النهر وحمله التيار بعيدًا باتجاه البحر.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، توجه الرجل مع زوجته في نزهة قرب النهر ولاحظوا وجود كلب سقط في النهر.

وقالت الزوجة في تصريحات صحفية: "كان التيار شديدا، لذا هرع زوجي لإنقاذ الكلب".

في وقت لاحق، انضم اثنان من المارة إلى عملية الإنقاذ، حيث صعدوا فوق السور لمساعدة الرجل في التقاط الكلب وإخراجه من الماء.

وأضافت الزوجة: "كنت أعرف دائمًا أن زوجي بطل حقيقي... كان الكلب ضعيفًا جدًا، كاد يغرق"

وشهدت مدينة سوتشي يوم الأحد الماضي، أمطارا غزيرة تسببت في فيضان نهر خوروتا، وارتفاع حاد في منسوب المياه في نهر ماتسيستا.