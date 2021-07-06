اختصاصي تغذية يحذر من مخاطر "الصيام المتقطع"

وقال كوفالكوف في تصريحات لصحيفة "مساء موسكو": "يمكن أن يشكل الصيام المتقطع تهديدًا على حياة بعض الناس.

وأوضح: "قبل اتباع أي حمية غذائية، يجب خضوغ الشخص للفحص العام، بسبب احتمال تعرض الشخص لغيبوبة بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم".

وأضاف الخبير: "أي حمية غذائية، بما في ذلك الصيام المتقطع، ينتهي عاجلاً أم آجلاً، وهناك خطر العودة للوزن الأولي بعد التوقف عن الصيام".

يذكر أن حمية الصيام المتقطع هي حمية تعتمد بشكل رئيس على الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينة خلال اليوم الواحد أو لأيام معينة في الأسبوع، ولها عدة أشكال وأساليب.