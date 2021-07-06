حفيدة صدام حسين في صورة جديدة تجمعها بمحمد رمضان... نورت يا بطل

وصفت حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الفنان المصري محمد رمضان، بـ"نمبر وان".

ونشرت حرير على صفحتها الرسمية في "انستغرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعتها بمحمد رمضان، والتي قالت له "نورت يا بطل وخليك ثابت".

وانهالت التعليقات على صورة محمد رمضان مع حرير حسين كامل، والتي يبدو من قولهم أنها صورت في الإمارات، خلال زيارة الفنان المصري الأخيرة لأبوظبي. View this post on Instagram A post shared by Hareer Hussein Kamel (@hareer.hussein.kamel)

ويشار إلى أن حرير حسين كامل (35 عاما)، قد نالت شهرتها بعد تأليفها كتاب مذكرات شخصية، ضم أخبار ناقشت حياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، وأباها حسين كامل، وأسمت الكتاب "حفيدة صدام".

وتظهر حرير حسين كامل بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لاهتمامها بمجال الكتابة والتأليف، خاصة مع امتلاكها رصي من الأعمال الكتابية بما يخص المقالات والكتب الخاصة بها، والتي لاقت إعجاب الكثير من متابعيها.