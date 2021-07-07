ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين وكولومبيا الماراثونية.. فيديو

ستلعب الأرجنتين ضد البرازيل في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الفوز 3-2 على كولومبيا بركلات الترجيح، وعقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي في برازيليا مساء يوم الثلاثاء.

وأنقذ الحارس إميليانو مارتينيز ثلاث ركلات ترجيح من لاعبي كولومبيا دافينسون سانشيز وييري مينا وإدوين كاردونا، وسجل ليونيل ميسي ولياندرو باريديس ولاوتارو مارتينيز لتتأهل الأرجنتين.

وتقدم المهاجم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول للأرجنتين عقب مرور سبع دقائق، مستفيدا من تمريرة القائد ميسي.



لكن لويس دياز أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب بعد تسديدة من زاوية صعبة.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد الوقت الأصلي.

وستلعب الأرجنتين في النهائي مع غريمتها البرازيل حاملة اللقب وصاحبة الأرض مساء يوم السبت. وكانت البرازيل قد فازت 1-صفر على بيرو في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي مساء يوم الاثنين.