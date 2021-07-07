مصر... وزارة التموين تحسم طلبا للزمالك بشأن شعار "نادي القرن"

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، طلبا لنادي الزمالك، يتعلق بشعار "نادي القرن".

ونقل الموقع الإلكتروني "يلا كورة"، اليوم الأربعاء، عن مصادر في وزارة التموين المصرية أن الوزارة رفضت طلب فريق الزمالك، الذي يتعلق بتسجيل العلامة التجارية لشعار النادي "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

وأكدت المصادر أن نادي الزمالك تقدم بطلب اعتماد هذا الشعار، العام الماضي، وتم فحص طلبه، فعليا، بحسب المدة القانونية المفترضة، وانتهى تقرير الوزارة المصرية إلى رفض العلامة نتيجة لتشابه حصول غريمه التقليدي، النادي الأهلي المصري، على العلامة نفسها.

سبق وتقدم النادي الأهلي، في العام 2007، للحصول على هذه العلامة التجارية، وتمكن من الحصول عليها بعد 14 شهرا، في يناير/ كانون الثاني 2009، ليصبح شعاره "الأهلي 1907 نادي القرن".

وكان النادي الزمالك قد تقدم بالطلب ذاته، في الخامس من يوليو/ تموز 2020، بغرض أو بطلب تسجيل شعار "نادي الزمالك - نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، بدعوى أن الزمالك المصري قد حصد 9 بطولات في القرن العشرين، مقارنة بالأهلي الذي حصل على 7 بطولات قارية فقط، وذلك بحسب ما قاله المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.