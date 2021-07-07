مصر... هل يواجه الأهلي أزمة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بأن النادي الأهلي يواجه أزمة حقيقية قبل خوضه نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر في السابع عشر من الشهر الجاري، في المغرب.

وجاء في تقرير لصحيفة "الوطن سبورت"، اليوم الأربعاء، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه أزمة في حراسة المرمى، خاصة مع شكوى حارسه الأساسي، محمد الشناوي، من آلام في الركبة، وشكوى علي لطفي، الحارس الاحتياطي، من الإصابة في العضلة الضامة.

ويخوض النادي الأهلي مباراة مهمة، غدا الخميس، أمام نظيره "المقاولون العرب"، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وهي مباراة ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري المصري.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن أزمة حراسة المرمى في النادي الأهلي تتمثل في شكوى الحارسين الأساسيين، محمد الشناوي وعلي لطفي، حيث طلب الأول الحصول على راحة من مشاركة النادي في مباراتيه المقبلتين، مع استمرار شكواه من آلام في الركبة، فضلا عن محاولته الحصول على راحة قبل الاستعداد إلى أولمبياد طوكيو المقبلة، خاصة مع اختيار شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، للشناوي للانضمام إلى المنتخب في طوكيو.

وتتمثل إصابة علي لطفي في شعوره بآلام في العضلة الضامة، وذلك خلال مران النادي الجماعي، أمس الثلاثاء، وخروجه من المران متأثرا بالإصابة، ما يعني أن النادي المصري بات مجبرا على إشراك مصطفى شوبير، بديلا للشناوي ولطفي.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السابع عشر من الشهر الجاري، في المغرب، أمام فريق "كايزر تشيفز" من جنوب أفريقيا.