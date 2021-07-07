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    سرطان الدماغ

    دراسة تكشف عن أعراض تظهر قبل 10 سنوات للجلطة الدماغية

    © flickr.com / Ars Electronica
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    كشفت دراسة جديدة عن أعراض تظهر قبل 10 سنوات على الناس المعرضين لخطر حدوث جلطة دماغية، في بحث نشرت نتائجه حديثا بعد دراسة استمرت لحوالي 28 عاما.

     ويسمح اكتشاف هذه الإشارات المبكرة للمرضى بتقليل أخطار تعرضهم للجلطة الدماغية من خلال تبني أسلوب حياة أكثر صحة أو تجربة دواء جديد قد يقيهم منها.

    دواء يحتوي على أحماض أوميغا 3
    © Photo / CC
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    وقام باحثون من جامعة "إيراسموس إم سي" في روتردام بهولندا بفحص بيانات 14712 شخصًا تم تعقبهم لمدة تصل إلى 28 عامًا.

    أجرى الأشخاص في عينة البحث سلسلة من الاختبارات العقلية والجسدية في بداية الدراسة بالإضافة إلى فحوصات دورية كل بضع سنوات طوال فترة الدراسة.

    وشملت الاختبارات التي أجريت على هؤلاء الاشخاص اختبارات الذاكرة والطلاقة اللفظية ورد الفعل وتقييم قدرتهم على الغسل والطهي والتنظيف وإدارة شؤونهم المالية.

    وخلال فترة الدراسة، أصيب 1662 مشاركًا بالسكتة الدماغية الأولى، بمتوسط ​​عمر ناهز 80 عامًا.

    ظهرت مؤشرات للجلطة الدماغية قبل 10 سنوات

    وكشف التحليل أن أداء الأشخاص الذين تعرضوا للسكتة الدماغية بدأ يتراجع قبل 10 سنوات مقارنة مع أقرانهم الأصحاء في عينة البحث.

    ثمار البطيخ مقطعة بالسكين
    © Photo / pixabay - stevepb
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    وبحسب الدراسة التي نشرت بعض تفاصيلها "ديلي ميل" البريطانية، تحت عنوان (تدعي الدراسة أن مرضى السكتة الدماغية يظهرون علامات عقلية منبهة لحالة تلوح في الأفق لحدوث جلطة دماغية قبل 10 سنوات من الإصابة)، فقد ظهرت الاختلافات في قدرتهم على أداء المهام اليومية الأساسية قبل عامين إلى ثلاثة أعوام من حدوث الجلطة الدماغية.

    وجاء في الدراسة "إنهم يعانون (المعرضون لخطر السكتات الدماغية) من تدهور عقلي أسرع وانخفاض القدرة على أداء المهام اليومية، مثل الأعمال المصرفية والطهي.

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    قالت الدكتورة أليس حشمت الله، الباحثة في الدراسة المنشورة بشكل مفصل في مجلة "طب الأعصاب وجراحة المخ" العلمية: "أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أن مرضى السكتة الدماغية في المستقبل يبدؤون في الانحراف عن الضوابط المثالية لعينة البحث الخالية من السكتات الدماغية قبل مدة تصل إلى 10 سنوات من حدوث الجلطة الحادة، مما يشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من التدهور المعرفي والوظيفي معرضون بشكل أكبر للإصابة بالجلطة الدماغية وهم مرشحون محتملون لذلك".

    وأكدت الدكتورة أن النتائج تشير إلى حدوث تغيرات جسدية ضارة في الدماغ قبل سنوات، وأضافت: "الانخفاض المتسارع في الإدراك والوظائف اليومية قبل حدوث الجلطة الدماغية يشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من سكتة دماغية مستقبلية يعانون من أضرار متراكمة داخل الدماغ قبل سنوات من الحدث الحاد، مثل مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، والتنكس العصبي، والالتهاب".
    الجلطة الدماغية: ما يجب عليك معرفته لكي تتجنب الإصابة بها؟
    © Sputnik
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