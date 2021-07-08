فجر السعيد تهاجم محمد رمضان بعد لقائه حفيدة صدام حسين.. "تحد لمشاعر جمهور يحبك"

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الممثل المصري، محمد رمضان، بعد لقائه بحرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين.

وذكرت السعيد في تعليقها على صورة حرير ابنة رغد صدام حسين، ومحمد رمضان، أن الفنان المصري يفتخر بصورة مع حفيدة قاتل شعب وغازي جاره، في إشارة إلى الغزو العراقي للكويت، في العام 1990.

وأوضحت الإعلامية الكويتية أن من حق رمضان التصوير مع جمهوره، ولكن ليس بنشر صورة حفيدة غازي الكويت، مدعية أن هذا الأمر بمثابة تحد لمشاعر جمهور كان يحبه "محمد رمضان".

View this post on Instagram A post shared by فجر السعيد 🧿 (@alsaeedfajer)

وطالبت فجر السعيد الفنان المصري بالاعتذار للكويتيين والعراقيين في آن، على اعتبار أن صدام حسين قد أذاق الويل والظلام للشعب العراقي، إبان فترة حكمه ـ على حد وصفها.

ويشار إلى أن حفيدة الرئيس العراقي السابق، حرير حسين كامل، نشرت على صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، الثلاثاء الماضي، صورة جمعتها بمحمد رمضان، والتي قالت له "نورت يا بطل وخليك ثابت".

وانهالت التعليقات على صورة محمد رمضان مع حرير حسين كامل، والتي يبدو من قولهم إنها صورت في الإمارات، خلال زيارة الفنان المصري الأخيرة لأبوظبي.

ويشار إلى أن حرير حسين كامل (35 عاما)، قد نالت شهرتها بعد تأليفها كتاب مذكرات شخصية، ضم أخبار ناقشت حياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، وأباها حسين كامل، وأسمت الكتاب "حفيدة صدام".

وتظهر حرير حسين كامل بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لاهتمامها بمجال الكتابة والتأليف، خاصة مع امتلاكها رصيد من الأعمال الكتابية بما يخص المقالات والكتب الخاصة بها، والتي لاقت إعجاب الكثير من متابعيها.