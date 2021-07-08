أصالة تفاجئ محبيها بقصة شعر قصيرة جدا "بيكسي" وتتصدر "التريند"... فيديو

تصدرت الفناة السورية أصالة نصري الـ"تريند" في العالم العربي على السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع فيديو لها تظهر فيه وقد قصت شعرها بشكل مميز.

وظهرت أصالة بقصة شعر قصيرة جدا تعرف باسم "قصة البيكسي"، وصبغته باللون الأصفر الذهبي المميز لتبدو بحلّة جديدة تماما حازت على إعجاب متابعيها ومحبيها في العالم العربي.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي ومحبو الفنانة السورية الفيديو بشكل واسع على "تويتر" وعلى الصفحات الفنية في العالم العربي.

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وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بشؤون الفن والمرأة العربية، فإن فيديو أصالة نشر على صفحة مصفف شعر لبناني على "إنستغرام".

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ونوهت المجلة إلى أن الحلاقة القصيرة أثارت تباينا في الآراء لدى متابعي الفنانة السورية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر تعتبر هذه الحلاقة والتي تحمل اسم "قصة البيكسي" من أحدث صيحات الموضة في عام 2021، حيث قام بها الكثير مكن نجوم العالم.

وتحيي أصالة حفلا غنائيا في أبو ظبي بالتزامن مع أيام العيد القادم اليوم الخميس بتاريخ 22 يوليو / تموز.