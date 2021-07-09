مصر... الإفتاء تعلق على جلسة تصوير زفاف "بلوغر" من كلب

علقت دار الإفتاء المصرية، أمس الخميس، على واقعة جلسة تصوير زفاف لـ"بلوغر" (مدونة) مصرية، أعلنت من خلالها عن زواجها من كلب.

وأثارت البلوغر المصرية، هبة مبروك، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نشر صور لها مع كلب، وهي ترتدي فستان الزفاف.

ونشرت هبة مبروك صورها المثيرة للجدل مع الكلب عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، معلقة بـ "ضل كلب ولا ضل…. كملوا انتوا بقى"، وتقصد بكلامها المثل الشهير: "ضل راجل ولا ضل حائط".

من حسن الأخلاق عدم المزاح فيما عظّم الدين أمره كـالزواج من أجل البحث عن الشهرة والحصول على عدد من "اللايكات والمتابعات"، فانتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي الأصل فيها التعظيم أمر منهي عنه؛ قال تعالى:{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) July 8, 2021

وهو ما دعا دار الإفتاء المصرية إلى التعليق على تلك الواقعة، حيث نشرت تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أمس الخميس، أكدت من خلالها أنه لا مزاح فيما عظم الدين الإسلامي من شعائر، مشددة على أن انتقاص وازدراء الشعائر الدينية، هو أمر منهي عنه.

وأثارت صور البلوغر المصرية، هبة مبروك، غضب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا"، إذ تمنى البعض للبلوغر ساخرا "الرفاه والبنين".

وفي أول تحرك قانوني ضد البلوغر المصرية، تقدم المحامي، أيمن محفوظ، ببلاغ ضدها، واعتبر في بلاغه أن ما فعلته هو "إهانة لكل الجنس البشري رجالا ونساء"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

#هبة_مبروك نشرت صورها مع كلب وهى بفستان فرح،وكتبت ع الانستجرام:"ضل كلب ولا ضل...."

وطبعا كل اللى أقدر أفهمه من الصور ومن الكلام انها خدت على قفاها كتير،والكائنات اللى زيها هاتفضل طول عمرها تاخد على قفاها،وبرضه عمرها ماهاتعرف رجّاله ! pic.twitter.com/048R8Ou7Pt — الساعةكام معاك؟ (@abdou44761) July 8, 2021

ووصف محفوظ تصرفات هبة مبروك بـ"الشاذة والغبية"، وأكد أن "فشلها في حياتها الخاصة لا يمكن أن يتم تصديره إلى جموع العالم بالإهانة للجنس البشري بشكل عام".

كما أشار البلاغ إلى أن إعلان هبة مبروك زواجها من كلب "يمثل ازدراء واضحا لكل الأديان، التي تؤكد على تكريم الإنسان، وأنه خليفة الله في أرضه طبقا لنص الماده 98 عقوبات، والتي تمثل أيضا جريمة التمييز بين طوائف المجتمع، وتكدير السلم العام طبقا لنص المواد 176 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والغرامة".

هذا آخر (قوية مستقلة لا احتاج رجل) 👇

مبروك يا هبة... بالرفاه و البنين... 😁 pic.twitter.com/mrGPuoYF2r — Coach Kareem (@CoachKareem_RP) July 7, 2021

وردا منها على الضجة التي أثارتها، خرجت البلوغر المصرية، هبة مبروك، لتوضح لمتابعيها البالغ عددهم مليون، عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" للصور والفيديوهات عبر حسابها أن "الصور كانت مجرد جلسة تصوير عادية وليس زواجا من الكلب".