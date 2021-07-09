نانسي عجرم للسعوديين: شكرا على الاستقبال الدافئ بالرياض

أعربت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن شكرها على حفاوة الاستقبال، بعد وصولها العاصمة السعودية، الرياض، لتقديم حفل غنائي، مساء اليوم الجمعة.

ونشرت نانسي عجرم تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مساء أمس الخميس، أعربت عن شكرها وتقديرها للسعودية على حفاوة الاستقبال الدافئ، مؤكدة حبها للشعب السعودي.

ومن المفترض أن تقيم نانسي عجرم حفلا غنائيا بصحبة مواطنها الفنان، عاصي الحلاني، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن حفلات المملكة برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وتشدد الهيئة العامة السعودية للترفيه على الدخول للمحصنين فقط ضد "كورونا"، مع وجوب إبراز تطبيق "توكلنا" عند دخول الحفل الغنائي.