نانسي عجرم للسعوديين: شكرا على الاستقبال الدافئ بالرياض

ونشرت نانسي عجرم تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مساء أمس الخميس، أعربت عن شكرها وتقديرها للسعودية على حفاوة الاستقبال الدافئ، مؤكدة حبها للشعب السعودي.
كل الحب و الشكر على استقبالكن الحلو و الدافي. بحبكن كتير وناطرة شوفكن بكرا و نسهر كلنا سوا🥰 #حفلات_الرياض@Turki_alalshikh @GEA_SA @Enjoy_Saudi @RotanaMusic @FSRiyadh @salhendi pic.twitter.com/A30pWSvqxo— Nancy Ajram (@NancyAjram) July 8, 2021
ومن المفترض أن تقيم نانسي عجرم حفلا غنائيا بصحبة مواطنها الفنان، عاصي الحلاني، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن حفلات المملكة برعاية الهيئة العامة للترفيه.
وتشدد الهيئة العامة السعودية للترفيه على الدخول للمحصنين فقط ضد "كورونا"، مع وجوب إبراز تطبيق "توكلنا" عند دخول الحفل الغنائي.
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