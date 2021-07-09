مصر... هل يشارك "شوبير" في مباريات الأهلي المقبلة بدلا من الشناوي

يضع عشاق ومتابعو النادي الأهلي المصري آمالهم العريضة على الحارس الناشئ، مصطفى شوبير، بعد إصابة الحارس الأساسي، محمد الشناوي، والاحتياطي، علي لطفي.

وجاء في تقرير لصحيفة "الوطن سبورت"، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، وضع مصطفى شوبير، ضمن حساباته خلال المباريات المقبلة، بهدف تجهيزه للمباريات المقبلة في الدوري المصري.

وتأتي عملية تجهير وإعداد شوبير الابن (ابن أحمد شوبير، حارس المنتخب الوطني المصري السابق، والإعلامي الحالي) بعد إصابة علي لطفي، وغيابه عن مباراة مصر المقاصة المقبلة، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، كما أن الحرس الأساسي للأهلي، محمد الشناوي سيغيب عن الفريق بسبب انضمامه للمنتخب الأولمبي، المشارك في أولمبياد طوكيو.

وأفادت الصحيفة بأن الشناوي، وحتى انضمامه للمنتخب الأولمبي المصري، يعاني من آلام في الركبة، وليس جاهزا بنسبة كبيرة للعب، فضلا عن إصابة علي لطفي في العضلة الضامة.