كشف التأثير "الغامض" لأحماض "أوميغا 3" على القلب والأوعية الدموية

كشفت مراجعة بحثية جديدة عن تأثير جانبي لأحد أشهر المكملات الغذائية على الإطلاق "أوميغا 3"، على القلب والأوعية الدموية بعد أن بقي هذا الأثر "غامضا" بالنسبة للكثيرين من العلماء.

أشار العلماء إلى الكثير من التأثيرات الجانبية لأحماض "أوميغا 3" الدهنية على الجسم والذاكرة، وأظهرت دراسة جديدة أن الاعتماد على نظام غذائي غني بأحماض "أومغا 3" يخفف من أعراض الصداع النصفي الذي يعاني ويؤرق حياة الكثيرين حول العالم، لكن تأثير هذا العنصر على القلب والأوعية الدموية بقي "غامضا" بالنسبة للكثير من العلماء، بسحب المصادر.

وأجرى علماء بحثًا شاملاً في الدراسات العلمية السابقة عن طريق الرجوع إلى قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة لعدد من المكتبات العلمية والبحثية الإلكترونية والمؤسسات العلمية المتخصصة.

وقال الدكتور ديباك بهات، الباحث في مركز القلب والأوعية الدموية بمستشفى بريجهام في أمريكا: "هدفنا هو تحديد فعالية أحماض (أوميغا 3) الدهنية على أمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة أو غير المميتة".

مراجعة أكثر من 149 شخص منح "أومغا 3"

وبحسب الدراسة العلمية التي نشرت نتائجها في مجلة "sci-news" العلمية، تحت عنوان (تقول المراجعة إن أحماض أوميغا 3 الدهنية تحسن نتائج القلب والأوعية الدموية)، قام العلماء بمراجعة ما مجموعه 798 مقالة علمية متخصصة بعد إزالة التكرارات والفرز على مستوى العنوان والملخص.

وتضمن البحث مراجعة نتائج أكثر من 38 تجربة شملت أكثر من 149 ألف مشارك بالغ، منحوا المكمل الغذائي، يتراوح متوسط ​​أعمارهم من 39 إلى 78 عامًا.

تقاطع الدراسات قدم نتائج رائعة لتأثيرات "أوميغا 3"

وقيّم العلماء نتائج الدراسات وقاموا بإجراء تقاطعات بينها الأمر الذي قدم نتائج جديدة تتعلق ببعض الآثار التي يقمها حمض "أوميغا 3" على القلب والأوعية الدموية الرئيسية، بما في ذلك الوفيات الناتجة عن الأزمات القلبية الوعائية أو الأزمات القلبية الوعائية غير المميتة والنزيف والرجفان الأذيني.

النتائج تريح المتخصصين في مجال الصحة

وأكدت نتائج تقاطع الدراسات أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية تحسن نتائج القلب والأوعية الدموية، أي أن لها آثارا إيجابية جيدة جدا.

قال المؤلفون في ورقتهم البحثية: "هناك اختلافات بيولوجية مهمة بين (EPA) و( DHA) - بينما يعتبر كلاهما أحماض أوميغا 3 الدهنية، فإن لهما خواص كيميائية مختلفة ينعكس ثباتهما وقوتهما على التأثير الذي يمكن أن يكون لهما على جزيئات الكوليسترول وأغشية الخلايا".

ونوه الباحثون أن هذا التحليل يطمئن الكثير من العلماء من جهة والمخصصين في مجال الصحة والغذاء من جهة أخرى حول دور أحماض "أوميغا 3" الدهنية والمتواجدة بشكل طبيعي في الكثير من الأطعمة مثل أسماك التونة، وتحديدا حين يتم منحه كمل غذائي دون وصفة طبية.