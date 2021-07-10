زهير رمضان يثير ضجة: استبدلوني بباسم ياخور في "الخربة" وبكيت لخيل "الزير سالم"... فيديو

أثار النجم السوري زهير رمضان موجة من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن قصة إبعاده من أداء أحد الأدوار في مسلسل "الخربة".

قال الفنان السوري زهير رمضان، في لقاء أجراه ضمن برنامج "حوار VIP" مع الإعلامي السوري، يامن ديب، على راديو "سوريانا"، المشنور على "يوتيوب" إنه دفع ثمن مواقفه الوطنية وتم استبعاده بسببها عن الكثير من الأعمال الفنية.

وقال رمضان: على الصعيد الشخصي، خسرت الكثير، لكن لا يوجد مشكلة، أنا أدّيت خدمة كبيرة لبلدي، واستطعت مساعدة أهلي والناس".

وأشار رمضان إلى وجود "مفارقة كبيرة"، هي أن الإنسان يكون ممثلا موهوبا، لكن منتجي المسلسلات يرغبون بضم نجم لأسباب معينة، فيكون هناك فارق كبير بين أجور الفنانين وهذا النجم يصل إلى 300 أو 400 مليون ليرة سورية، وهذا فارق كبير جدا.

وأكد رمضان أنه توقع فشل مسلسل "الكندوش" الذي تم الترويج له بشكل كبير قبل عرضه، واعتبر أنه من غير المنطقي منح ممثل أو اثنين مليار أو نصف مليار ومنح 200 ممثل 200 مليون، "هذا معيب على شركة سورية".

استبدلوني بباسم ياخور لسبب غريب

وتطرق رمضان إلى بداية الأزمة السورية عام 2011، حيث أرسل له نص مسلسل "الخربة" من إخراج الليث حجو، ووقع عقدا لدور "صهر دريد لحام (النجم السوري الكبير)"، وبعد أن بدأت الحرب على سرويا "بدأت تتكشف معادن الناس".

وتابع رمضان: أتيت إلى التلفزيون السوري، وأخبروني بأنه لا أحد يريد الظهور على الشاشة (الفضائية السورية)، وقلت رأي حول هذه الأزمة، لكن فجأة علمت أنهم يصورون مسلسل الخربة، ولم يخبروني".

وأشار رمضان إلى أن "هؤلاء الممثلين الذين ساعدتهم سابقا"، اجتمعوا مع المخرج وقالوا له إنهم لا يريدون زهير عبد الكريم لأنه "ضدنا"، (استبدل بالفنان باسم ياخور)، واستغرب رمضان، "إذا كنت أنا مع الجيش السوري ومع بلدي فكيف أكون ضدكم".

© Photo / YAMEN DIB الفنان السوري، زهير رمضان، في لقاء أجراه ضمن برنامج "حوار VIP" مع الإعلامي السوري، يامن ديب

وبين رمضان أن الوحيد الذي عارض إخراجه من الخربة هو الفنان رشيد عساف، واعتبر أنا هذا دليل على وجود الوفاء لدى الناس، لأنه في الوسط الفني "97% لا يوجد وفاء".

المشهد المحذوف من "الزير سالم" أبكى زهير رمضان

وقال رمضان، إنه عند تصوير مشهد قدوم الفرسان إلى القبيلة في مسلسل "الزير سالم"، صعد على الفريس "الجميرة"، (فرس مشهورة في المسابقات السورية)، وظنت الفرس عندما شاهدت اصطفاف الخيل إلى جانبها أنها في سباق، فاطلقت بسرعة وسبقت جميع الخيول، وتم تكرار المشهد بسبب هذه المشكلة.

وبين رمضان أنه أحب الفرس وبادلته هذه المشاعر، وعند مشهد مقتله في المسلسل على يد الزير سالم (النجم سلوم حداد)، كانت الفرس تق إلى جانبه، وبكت الفرس، وعندما انتهاء اللقطة، أشادوا (فريق العمل) بهذا المشهد النادر جدا الذي ظهر فيه بكاء الخيل.

وانتظر رمضان مع أولاده هذا المشهد لكنه صدم بإلغاء هذا المشهد من قبل سلوم حداد، وقال: "بكيت عندما لاحظت إلغاء المشهد".