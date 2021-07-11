خبيرة تغذية تكشف عن الأطعمة التي تقلل مخاطر الإصابة بكورونا

أوصت اختصاصية التغذية الروسية الدكتورة مارينا ماكيشا، بتناول مجموعة من أطعمة التي تحسن مناعة الجسم أثناء جائحة فيروس "كورونا".

وقالت ماكيشا، في تصريح لموقع "أورا" الروسي: "للحفاظ على مناعة جيدة، نحتاج إلى نظام غذائي متنوع ومتوازن. في البداية، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على المنتجات التي تزود جسم الإنسان بالبروتين، لأن الأجسام المضادة تتكون من البروتين، وتشكل عامل مناعة".

في وقت سابق، نصح المدير العلمي لمركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، فيكتور توتليان، المرضى المصابين بفيروس "كورونا" باستبدال اللحوم بالأسماك ومنتجات الألبان في نظامهم الغذائي.

وأشار توتليان إلى أنه يوصى بالالتزام بهذا النظام الغذائي أثناء المرض وخلال فترة النقاهة.