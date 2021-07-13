"مفترس شرير" تخفى لسنوات داخل أحفورة في قبو متحف... صور وفيديو

كشفت أعمال التنظيف الدورية التي يجريها أحد المتاحف الأسترالية عن أحفورة بقيت متخفية عن أنظار الباحثين لسنوات في قبو المتحف من دون أن يرصدها أي من العاملين أو المتخصصين.

رصد العاملون والمتخصصون في متحف ومعرض الفنون في الإقليم الشمالي لأستراليا أحفورة بقيت متخفية لسنوات في قبو المتحف من دون أن يعلم أحد بوجودها.

ويطلق العلماء على بقايا الحيوان المكتشف اسم (Endoceras) ويعني في اليونانية القديمة "القرن الداخلي" هو جنس منقرض من رأسيات الأرجل الكبيرة.

وكانت أحفورة (Endoceras) المكتشفة قد بقيت في مجموعة متحف "داروين" لسنوات إلى أن عثر عليها الباحث، آدم ييتس، عندما كانت المؤسسة تنقل موجودات المتحف.

وقال ييتس لشركة الإذاعة الأسترالية (ABC): "تم العثور على هذه الأحفورة الغريبة في القبو المخصص لتخزين القطع القديمة، حيث تم تخزين المجموعة بشكل مؤقت".

وانتشرت حيوانات (Endoceras) بشكل كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا، وكانت تسبح في البحار الضحلة وعاشت وسط أستراليا، والتي أصبحت الآن مناطق نائية جافة تشبه الصحراء.

Endoceras (Ancient Greek for "inner horn") is an extinct genus of large, straight shelled cephalopods. The Endoceras is the both the longest extinct cephalopod and largest Paleozoic invertebrate, https://t.co/dUZt5hiRwX #cephalopod #Endoceras #paleo #paleozoic #naturalhistory pic.twitter.com/5loj9VEoIB — Femorale Shells (@FemoraleShells) July 6, 2021

قال ييتس: "ربما ليس معروفًا (بين الناس العاديين) أن وسط أستراليا كان موطنًا لهذه الحيوانات البحرية ولا يزال من الممكن العثور على أحافيرها في أماكن مثل سلسلة جبال ماكدونيل". وأضاف: "إن قطعة الأحفورة التي نراها ليست سوى جزء من المخلوق الكبير".

The ancient seas were full of wonderful giants! ((Image: Christian Klug) #FossilFriday



E: Endoceras giganteum, 442 million years ago (mya).

F: Endoceras giganteum, 442 mya

G: Deiroceras hollardi, 419 mya

H: Sea scorpion, 419 mya

I: Trilobite 440 mya

J: Ammonite, 350 mya pic.twitter.com/63jomvC7bh — Jan Freedman (@JanFreedman) July 17, 2020

وأشار الخبير إلى أن العينة الكاملة كبيرة جدا يصل طولها لثمانية أقدام، "هذا سيجعلها واحدة من أكبر الحيوانات على هذا الكوكب في وقت يسبق الديناصورات أو أي حيوان له عمود فقري".