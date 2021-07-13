ابنة هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بفيديو بعد عملية تجميل... وأحلام تعلق

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو استعرضت من خلاله عملية التجميل التي خضعت لها لتعديل شكل أنفها.

ونشرت مجلة "لها" الفيديو الذي سخرت فيه فياض (ابنة هيفاء وهبي) من الأمر بطريقة لطيفة إذ استعانت بالأغنية الشهيرة "A-a-ay"، التي يستخدمها الجميع في تطبيق "تيك توك"، للانتقال من مكان إلى آخر في لحظة. واستخدمت زينب الأغنية للانتقال من المسشتفى مباشرة بعد عملية التجميل إلى وضعها الحالي، وعلّقت بطرافة:

"المفروض هالفيديو بيعملوا... وبعدها بيصيروا بالمالديف... بس هيك صار معي بوقتها... يلا عقبال الـA-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفشّ الخلق".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وتفاعل عدد كبير من متابعي زينب فياض مع المقطع العفوي، وفاجأت الفنانة الإماراتية أحلام الجميع بترك تعليق للشابة كتبت فيه: "ما بدك عملية قمر"، لترد عليها زينب باحترام: "ما في قمر من بعدك".