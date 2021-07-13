نجم "الدمعة" الغريب يكشف عن هلاك مستعر أعظم مخفي... صور وفيديو

استطاع خبراء بقيادة جامعة "ووريك" البريطانية تحديد حدث فرعي في النظام النجمي الثنائي الذي يحمل الرمز "HD265435" باستخدام القمر الصناعي "TESS" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" المخصص لرصد الكواكب الخارجية.
وبحسب المقال، ستنتهي هذه العملية بتحول النجم الأبيض "الميت" إلى كتلة ملتهبة تؤدي لحدوث انفجار هائل على شكل مستعر أعظم.
وأكد الخبراء أن هذا الانفجار لن يحدث قبل 70 مليون عام، لكن حتى ذلك الحين، سيستمر النجمان الزوجان في الدوران حول بعضهما البعض بمعدل مذهل يصل إلى دورة واحدة كل 100 دقيقة بينما يستهلك القزم الأبيض القزم الفرعي.
Teardrop star reveals hidden supernova doom https://t.co/Ern8isPs3g#science #Astronomy #Astrophysics #SpacePlanetaryScience #StarsTheSun pic.twitter.com/uQ7EVpjCgX— Bioengineer.org (@bioengineerorg) July 12, 2021
وتعتبر هذا الحالة نادرة جدا والتي ترصد أحد أندر الأنظمة الثنائية التي اكتشفها علماء الفلك والتي قدر لها أن تتحول إلى مستعر أعظم.
ونوه الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف من شأنه أن يحسن إدراكنا وفهمنا لكيفية تشكل المستعرات العظيمة في الفضاء ويمكن أن يساعد أيضا في دراسات أسباب توسع الكون.
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