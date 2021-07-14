مايا دياب تكشف في فيديو ماذا أحضرت لها دينا الشربيني من مصر

وعرضت مجلة "زهرة الخليج" الفيديو الذي يظهر الكم الكبير من الحلوى والشوكولاتة والأدوية التي جلبتها الشربيني من مصر في ظل النقص الشديد الموجود في سوق الأغذية والأدوية في لبنان.

وعلقت دياب على الفيديو قائلة: "شوفوا دينا الشربيني جابتلي إيه من مصر معاها، وأنتوا تعرفوا كيف نحنا عايشين في لبنان.. أنا طلبت منها كم شغلة، وهي جابت كل الحاجات معاها.. بحبك يا دينا".

وكانت الفنانة اللبنانية تعرضت لانتقادات حادة من جمهورها، بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، وهي تتناول الروبيان حيا وبطريقة أثارت استياء متابعيها، حيث ظهرت دياب وهي تحمل كوبا بلاستيكيا وتحاول من خلاله اصطياد الروبيان، ثم تقوم بإمساكه بيدها ووضعه في فمها، ثم ظهرت في مقطع آخر وهي تمسك خنجرا، وتحاول قتله لكي تأكله.