نهاية حزينة... أم تلقي بنفسها وطفليها أمام قطار متحرك

وذكر موقع "سكاي نيوز عربي" أن هذه الحادثة هزت السويد في الأسبوع الماضي، وخاصة مع تعاطف الكثيرين لبشاعة الحادثة، وأيضا مع تزايد احتمال وجود الأم عمدا على السكة.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن الأم لجأت إلى الشؤون الاجتماعية منذ فترة هي وطفليها هربا وخوفا من زوجها، الذي يهددها ويستخدم العنف الشديد معها بدافع الغيرة، لتقوم الشؤون الاجتماعية بإدراجهم في برنامج الحماية وإخفاء شخصياتهم، ونقلهم إلى منطقة أخرى حتى لا يصل الزوج إليهم، وبالتالي كانت الأم تعيش بهوية مختلفة حين وقوع الحادث.

وكشفت الشرطة أيضا أن الأم رفعت قضية حضانة لطفليها، ويبدو أن القضية طالت إلى درجة أنها أضافت المزيد من الإحباط للأم، ومن الجدير بالذكر أنه ومع ازدياد حدة المشاكل بين الزوجين، طلبت المرأة الطلاق عدة مرات، لكن الزوج كان يرفض.