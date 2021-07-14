منها تعلم الرقص... منى ذكي تكشف طرقها للتخلص من الاكتئاب... فيديو

كشفت الفنانة، منى زكي، خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي، أنس بوخش، عن أسوأ الصفات فيها: "عصبية، دقيقة، بالي مش طويل، ومهملة مع نفسي".

وذكر موقع "في الفن" أن للفنانة منى زكي طريقتها الخاصة للتخلص من الطاقة السلبية والعصبية وذلك عن طريق التأمل وممارسة اليوغا، والرياضة، وتدريبات التنفس، وتعلم الرقص.

وقالت منى زكي، إن العصبية لم تعد تظهر عليها بفضل زوجها الفنان أحمد حلمي الذي ساهم في تغييرها كثيرا، لكن الآن أصبحت تكبت كل شيء بداخلها قائلة: "هو يا حبيبي من كتر ما هو كول وأنا بحاول ارتقي لمستواه، بقى الموضوع جوايا أكتر...ما بيطلع... ودا سخيف... العصبية بتخليني أغلط، وبتسبب أمراض كتير مش بس الاكتئاب والتوتر والقلق".

تشارك منى زكي الفنان محمد هنيدي في فيلم "الجواهرجي" ويشارك في بطولته لبلبة وتارا عماد، وذلك بعد 23 عاما من أول لقاء بينهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" إنتاج عام 1998.