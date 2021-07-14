بعد 8 أشهر من إطلاقها… تويتر تلغي خاصية التغريدات المؤقتة

ألغت شركة تويتر، الأربعاء، خاصية المنشورات المؤقتة "فليتس" التي تختفي بعد فترة من الوقت.

وقالت تويتر في تغريدة اليوم أنها لم تلحظ زيادة في عدد المستخدمين الجدد الذين ينشرون محتواهم عبر خاصة "فليتس" كما كانت تأمل.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

يأتي الإغلاق الخاصية بعد ثمانية أشهر فقط من إطلاقها لجميع مستخدم التطبيق بأنحاء العالم، وبعد شهر واحد من بدء تجربة الإعلانات التجارية داخل الخاصية.

يشار إلى أنَّ الخاصية انطلقت الثالث من أغسطس/ آب بعدما أخفق المنتج في جذب اهتمام المستخدمين.