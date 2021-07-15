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    آخر تطورات الأزمة الصحية للفنانة انتصار الشراح

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    شهدت الأزمة الصحية للفنانة الكويتية، انتصار الشراح، تطورات جديدة، بعدما أثارت ضجة واسعة، وتدهور حالتها الصحية.

    وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن توجه انتصار الشراح إلى لندن مع أبنائها، من أجل رحلة علاج.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    بعد شائعات وفاتها... أول ظهور للفنانة الكويتية انتصار الشراح من داخل المستشفى

    وأفادت "صحيفة المواطن السعودية"، بأن انتصار الشراح قد تظل في لندن خلال رحلة العلاج لحوالي 6 أشهر، بسبب حالتها الصحية السيئة، التي ستضطرها إلى عمل الكثير من الفحوصات.

    الحالة الصحية لانتصار الشراح

    تحتاج الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى غسيل الكلى، بعد تعرضها لمضاعفات صحية، بعد إجرائها عملية جراحية، استئصلت خلال بعض التقرحات التي كانت تعاني منها في المعدة.

    واضطرت الفنانة انتصار للعملية الجراحية لإزالة التقرحات بعد معاناتها من ألم شديد في المعدة، منعها من تناول الطعام، وبعد إجراء جراحة منظار لكشف سبب الألم، تبين أنها تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لكن بعد فترة من تناول العلاج.

    رفض علاج انتصار الشراح في أمريكا

    أثارت أزمة انتصار الشراح الصحية، ضجة كبيرة، عندما تم رفض استكمال علاجها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن زوجها، مازن التميمي، أن وكيل وزارة الإعلام تواصل معه بشكل مباشر لبحث تغيير المستشفى المفترض أن تستكمل فيها الفنانة علاجها.

    وأكد التميمي وقتها، أن انتصار الشراح طريحة الفراش منذ 4 أشهر وحالتها الصحية متدهورة، مشيرا إلى أن حاول خلال شهرين الحصول على الموافقة اللازمة لسفرها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

    العزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا
    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    ضجة بسبب رفض علاج الفنانة الكويتية انتصار الشراح في أمريكا

    وأضاف أن المكتب الصحي في أمريكا رفض سفرها، مع عدم توضيح الأسباب لذلك، في الوقت الذي وافق فيه المستشفى المعني في الولايات المتحدة على استكمال علاجها.

    جدل كبير

    وأثار قرار المكتب الصحي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، مناشدات للحكومة الكويتية، بالتدخل لعلاج الشراح، ونقلها إلى أمريكا في أقرب وقت.

    كما طالبوا بمراعاة ظروفها الصحية والنفسية، "خاصة أنها فنانة قدّمت الابتسامة والضحكة للجمهور".

    من هي انتصار الشراح

    هي فنانة كويتية عمرها 59 سنة، وانتشرت بالأدوار الكوميدية، وبدأت شهرتها بمسرحية باي باي من لندن.

    يذكر أن انتصار الشراح كانت قد تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

    انفردت بين ممثلات جيلها، بأنها الوحيدة التي تؤدي الأدوار الكوميدية، وقدمت مع الفنان داود حسين بعد الأعمال الكوميدية الشهيرة، أبرزها "مع الأنغام، خذ وخل، كوكتيل، عش الزوجية، فضائيات".

     

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