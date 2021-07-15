نظام غذائي للوقاية من السرطان والسكري والإصابة بالنوبات القلبية

توصل فريق من العلماء الصينين إلى برنامج غذائي للوقاية من مرض السرطان والسكري والنوبات القلبية.

ولايشمل النظام الغذائي تناول الأطعمة الصحية فحسب، بل يشمل توزيعها بطريقة صحيحة على مدار اليوم.

ووفقا للدراسة التي أجراها علماء جامعة هاربين ونشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فإنه يجب تناول أطعمة معينة في ساعات محدودة فقط.

وبحسب الخبراء فإن اتباع هذا المبدأ يساعد في منع خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز القلبي الوعائي ومرض السكري. ووجد العلماء صلة بين تناول الفاكهة في منتصف النهار والحد من أمراض القلب.

في الوقت نفسه، غالبا ما يعاني ممثلو "النظام الغذائي الغربي" (الذين يتناولون كمية كبيرة من الحبوب والأطعمة النشوية - الخبز والبطاطس والجبن والمقبلات) من أمراض مماثلة.

كما وجد الباحثون أيضا أن تناول الخضروات في فترة العشاء منع تطور جميع فئات الأمراض الثلاثة. بالإضافة إلى ذلك، يوصي الخبراء بتناول وجبة خفيفة من الفاكهة بعد الوجبة الأولى، ومنتجات الألبان بعد الوجبة الثانية. لكن لا ينصح بشدة بتناول البطاطس أو الأطعمة النشوية الأخرى بعد الوجبات الرئيسية.