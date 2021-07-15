جيف بيزوس يتبرع بـ200 مليون دولار لنشر تعليم الفضاء

ونقل موقع "فوربس الشرق الأوسط" أن بيزوس قرر التبرع بهذا المبلغ قبل أيام من خططه للانطلاق إلى الفضاء على متن سفينة صممتها شركته للصواريخ "بلو أوريجن".

ومن المنتظر أن يحصل متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء، في واشنطن، على 70 مليون دولار لتجديد مبناه بتكنولوجيا أكثر تطوراً، فيما يذهب باقي المبلغ وهو 130 مليون دولار لصالح إطلاق مركز تعليمي جديد يركز على العلوم والهندسة متصل بمتحف سيحمل اسم بيزوس.

وصرحت أمينة مؤسسة سميثسونيان، لوني بانش، قائلة: "لقد كان جزءًا من رؤيتنا طويلة المدى، لكننا لم نمتلك الموارد لتحقيقه. والآن لدينا الإمكانية لتحقيق ذلك، لجعله مركزًا يساعد في إيصال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى الجماهير المحرومة والمجتمعات الريفية".

ويمثل التعهد بالتبرع بذلك المبلغ خطوة جديد في مسيرة بيزوس نحو الفضاء، والتي تأتي قبل أيام من رحلة بيزوس إلى الفضاء المقرر لها يوم 20 يوليو/تموز، ليلحق بزميله الملياردير ريتشارد برانسون الذي انطلاق في رحلة إلى الفضاء يوم الأحد على متن صاروخ صنعته شركة "فيرجن جالاكتيك".

يشار إلى أن التبرع الذي أعلن عنه بيزوس هو أكبر تبرع تتلقاه مؤسسة سميثسونيان منذ إنشائها عام 1846، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة التبرع التأسيسي الذي قدمه البريطاني جيمس سميثسون بلغت نحو 310 ملايين دولار بقيمة الدولار اليوم.

يذكر أن جيف بيزوس هو حاليا أغنى شخص في العالم، بثروة صافية تبلغ 177 مليار دولار، وبلغت تبرعاته لصالح قضايا خيرية اعتبارًا من الصيف الماضي، نحو 1% فقط من ثروته، ليكون بذلك بعيدًا جدًا عن مليارديرات العمل الخيري مثل وارن بافيت وجورج سوروس.