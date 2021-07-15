خبيرة تغذية روسية تحذر من تناول عدد من الأطعمة في الطقس الحار

قدمت خبيرة تغذية روسية مجموعة من النصائح حذرت من خلالها من تناول بعض المواد والأطعمة خلال الطقس الحار.

وحذرت مارغريتا ماكوخا، في حديث مع "سبوتنيك" من تناول الحلويات والقهوة والمنتجات المالحة والمدخنة، في الجو الحار.

وأضافت موضحة "هذه الأطعمة تثير العطش ولا تروي الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم في الجفاف، وتؤثر سلبا على الجراثيم المعوية، وتقلل من المناعة ويمكن أن تسبب الحساسية".

وأشارت إلى أن البكتيريا المسببة للأمراض تتكاثر بسرعة خاصة في المنتجات الحلوة ذات المحتوى الكريمي.

كما نصحت بالامتناع عن الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة والكربوهيدرات السريعة، لأنها يمكن أن تسهم في زيادة الوزن، حيث ينخفض ​​النشاط في الحرارة.

وأضافت خبيرة التغذية أن "القهوة يمكن أن تسبب أيضا الجفاف والضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، لأنها مدر للبول وتزيد من معدل ضربات القلب".

كما حذرت من تناول الكحول لأنه في الطقس الحار يزداد التأثير المضر للكحول على الجسم.