رسالة جديدة من إيمي سمير غانم بشأن دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة جديدة بشأن والدتها دلال عبد العزيز، التي ترقد في المستشفى منذ حوالي شهرين بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وشاركت إيمي، متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، صورة تجمعها مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم.

View this post on Instagram A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem)

وطلبت إيمي من الجمهور الدعاء لوالدتها، معلقة:"أرجو الدعاء لأمي".

وكان عضو اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا" في مصر، الدكتور محمد النادي، كشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، المتواجدة في الرعاية المركزة منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وأكد النادي، خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني عبر شاشة "CBC"، إن "دلال عبد العزيز، لا تزال في حاجه إلى الأكسجين، وإلى الأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها، حيث إنها لم تتماثل للشفاء وتعاني من أعراض ما بعد كورونا".

وقال إنها تتواجد على جهاز التنفس الاصطناعي، ولكنه جهاز غير ثاقب بدون أنبوبة حنجورية، ما يعني أنه يوجد قناع فقط يمدها بالأكسجين اللازم، موضحا أن الفنانة المصرية تستطيع أن تتنفس بدون جهاز التنفس، ولكن في هذه الحالة سينخفض معدل الأكسجين في جسدها، كما أن المجهود الخاص بالتنفس سيتزايد.

وكشف الطبيب المصري، أن الأمل موجود بفضل الأجهزة وبفضل الدعم العلمي، مشيرا إلى أن الأجهزة التي تضعها دلال عبد العزيز من الوارد أن يتم سحبها تدريجيا حتى تتماثل للشفاء.

اقرأ ايضا: صحيفة مصرية تكشف موعد إبلاغ دلال عبد العزيز بـ"صدمة وفاة سمير غانم"