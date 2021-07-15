الشرطة الفرنسية تداهم فندق فريق "البحرين فيكتوريوس" للدراجات

داهمت الشرطة الفرنسية فندق فريق "البحرين فيكتوريوس" المشارك في سباق فرنسا للدراجات الهوائية، وذلك مساء أمس الأربعاء.

وتابع قائد الفريق: "لقد أزعجوا الدراجين لمدة ساعة وفي النهاية، قالوا شكراً، ولم يخبرونا بسبب الزيارة، لكننا سنكتشف ذلك اليوم من خلال المحامين".

ونقل موقع "cyclingnews" عن قائد الفريق، ميلان إرزن قوله: "ليس في الأمر شيء غير عادي، زارتنا الشرطة، حيث طلبوا ملفات تدريب الدراجين، وفحصوا الحافلة، وهذا كل شيء".

وأكد فريق "البحرين فيكتوريوس" استمراره في بطولة فرنسا للدراجات حتى المرحلة النهائية مشددا على أنهم سيدافع عن مراكزه في السباق.

كما أفاد الفريق بأنه تم تفتيش فندق الدراجين والعاملين ولم يتم القبض على أحد، مشيرا إلى أن أحد نجوم التمثيل كان في الفندق لكن الشرطة لم تزره.

وفي وقت سابق، تسببت مشجعة ألمانية بانسحاب أربعة مشاركين من سباق فرنسا للدراجات بعد تعرضهم لحادث مروع في المرحلة الأولى من السباق.

ووقع الحادث في المرحلة الأولى، التي وقعت على طول طريق التلال من بريست إلى لانديرنو.

وظهرت المشجعة بلافتة ورقية كبيرة فجأة على طول مسار السباق ليصطدم بها أحد الدراجين، الأمر الذي أدى لوقوعها ووقوع الكثير من المشاركين حوله.