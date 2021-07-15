منها التنميل... إخصائي يحدد 3 علامات لنقص فيتامين ب 12

تظهر أعراض نقص فيتامين ب 12 حسب الخصائص الفردية للجسم وحسب العوامل التي تؤثر على امتصاصه من الطعام.

وذكر "موقع ميدكفوريم" الطبي أن بعض أعراض نقص فيتامين ب 12 تميل إلى الظهور في معظم الحالات وبالتالي فهي تستحق عناية خاصة، كما أورد الموقع نقلا عن الصيدلانية جوليا غيريني أهم ثلاث علامات جسدية لنقص فيتامين ب 12.

ويعد التنمل أحد الأعراض الجسدية الأكثر شيوعا لنقص فيتامين ب 12 شيوعا خاصة في أصابع اليدين والقدمين، والتنميل هو الإحساس بعدم الراحة في الجلد مثل وخز الإبرة، كما يشعر المرء بنقص النشاط والقوة المترافقين مع الإعياء الشديد، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن نقص هذا الفيتامين يؤثر سلبا على قدرة الجسم على إنتاج الحجم المطلوب من خلايا الدم الحمراء، وبذلك تتلقى الأنسجة كمية أقل من الأكسجين مما يساهم في الشعور بالإرهاق البدني.

وتضمن الكمية الكافية من فيتامين ب 12 وظيفة جيدة للجهاز العصبي المركزي، حيث أنه أحد أهم الفيتامينات للحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ونقصه يسبب حالة جسدية يسميها الخبراء ضباب الدماغ، حيث يحدث ارتباك وانخفاض في النشاط المعرفي، مما يؤثر على القدرة على التفكير المنطقي وتذكر المعلومات الجديدة والعمل معها.

وأشارت الصيدلانية غيريني إلى أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يكون نتيجة لأحد أنواع فقر الدم، حيث يعطل الجسم الامتصاص الكافي للمواد من الطعام، وفي هذه الحالة تحدث الأعراض التالية: فقدان الطاقة، والشحوب، وفقدان الشهية، والاكتئاب والإسهال

كما تسبب أمراض المناعة الذاتية ومرض السرطان و إدمان الكحول ومرض التهاب الأمعاء نقص فيتامين ب 12.

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