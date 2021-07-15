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    10 فوائد لعصير البصل... منها زيادة الخصوبة وعلاج تساقط الشعر

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    يتبادر إلى ذهن البعض المذاق الكريه والرائحة غير المحببة عند ذكر عصير البصل، إلا أن من يتحمل هذا المذاق وتلك الرائحة لبضع ثوان يفز بفوائد صحية كثير للغاية.

    عرض موقع "Boldsky"، تقريرا حول الفوائد الصحية العديدة لعصير البصل، والتي تنوعت بين فوائد تجميلية للشعر والبشرة وفوائد علاجية لصحة القلب وزيادة الخصوبة، ونعرضها بالتفصيل فيما يلي:

    1.يساعد على خسارة الوزن

    لأن عصير البصل غني بالكرسيتين، وهو فلافونويد نباتي، فإنه يساعد في خسارة الدهون، فاستهلاك 100 مل من عصير البصل يومياً لمدة 8 أسابيع يمكن أن يقلل إلى حد كبير من دهون الخصر، ومن مستويات الكوليسترول الضار.

    2.زيادة الخصوبة

    يحافظ عصير البصل الطازج على صحة الحيوانات المنوية ويزيد من عددها وسرعتها، بفضل ما يحتويه هذا العصير من مضادات للأكسدة.

    3.الوقاية من أمراض القلب

    كما ذكرنا سابقا، فإن عصير البصل يعمل على خسارة الدهون، وكما هو معروف فإن السمنة تعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، لذلك يعمل عصير البصل بمثابة مضاد للتخثر فيقي من تصلب الشرايين ويحمي من أمراض القلب.

    4.حماية العيون

    يمتاز عصير البصل بكونه علاجا للآثار الخطيرة لالتهاب الجفون والتهاب الملتحمة، حيث تساعد المركبات المضادة للميكروبات وللالتهابات في عصير البصل على الوقاية من أمراض العيون.

    5.علاج تساقط الشعر

    أثبت عصير البصل فاعلية كبيرة عند استخدامه كدهان موضعي لعلاج داء الثعلبة، والذي يتسبب في تساقط شعر الرأس. وثبت أنه استخدامه على فروة الرأس مرتين يومياً لمدة شهرين، يعمل على إعادة نمو الشعر.

    6.تقوية العظام

    أظهرت دراسة أن مضادات الأكسدة في عصير البصل تساعد على تحسين كثافة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وذلك بتناول 100 مل يومياً منه وذلك لمدة ثمانية أسابيع.

    7.يقاوم داء السكري

    يمكن لعصير البصل تقليل نسبة الغلوكوز في الدم بنسبة 50% عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. كما أنه يعمل على تجديد خلايا بيتا للبنكرياس، التي ينتج عن تضررها مرض السكري.

    8.علاج الحساسية

    يقلل عصير البصل السيتوكينات الالتهابية في الجسم، والتي تسبب بدورها حساسية الجلد والأمراض الأخرى التي تشببها كالربو القصبي، كما يعتبر عصير البصل أحد أبرز العلاجات المنزلية للبرد والسعال، وذلك بتناول مزيج من عصير البصل والعسل للتعافي من أمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد.

    9.تقوية الأسنان

    أفادت دراسة علمية بأن عصير البصل يحتوي مضادات للجراثيم تقضي بفاعلية على مسببات تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

    10.الوقاية من السرطان

    ثبت علميا أن عصير البصل يساعد على الحد من انتشار سرطان القولون والمستقيم، بالإضافة إلى فاعليته في للوقاية من أنواع السرطانات الأخرى مثل سرطان الثدي.

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