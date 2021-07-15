تسجيل
18:14 GMT15 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنانة المصرية حلا شيحة

    نجوم تهاجم حلا شيحة بعد تبرؤها من كليب مع تامر حسني... ضجة في مصر

    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1049361083_0:191:2048:1343_1200x675_80_0_0_0900ad039d2c89acfef3ec2fda69a836.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202107151049582150-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/

    تعرضت الفنانة المصرية، حلا شيحة، لموجة كبيرة من الانتقاد والهجوم من قبل زملائها الفنانين، بعد أن تبرأت من فيديو كليب مع المطرب تامر حسني.

    وهاجم عدد من الممثلين والفنانين حلا شيحة، بسبب تصريحاتها، وأبزرهم إلهام شاهين، وراندا البحيري، والشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمخرج محمد العدل، بالإضافة إلى والدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة.

    الفنان المصري، تامر حسني
    © AFP 2021 / AMER HILABI
    حلا شيحة تنتقد تامر حسني: نجحنا بمقاييس الدنيا فقط

    حلا شيحة تنتقد تامر حسني

    بدأت الأزمة صباح اليوم الخميس، عندما أعلنت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أنها فوجئت بنزول كليب بعنوان "بحبك"، والذي يحتوي على مشاهد لها مع الفنان تامر حسني، من فيلم "مش أنا".

    وانتقدت حلا شيحا، تامر حسني، قائلة: "انا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكدلي أنه حيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

    وأوضحت حلال شيحة، أن المشاهد التي تم عرضها في الكليب لا تصح وأنها كانت خطأ وتحاول إصلاح ما فات، مضيفة: "اللي هينفعنا هو النجاح الحقيقي، الذي ينساه الكثير من الناس".

    View this post on Instagram

    A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

    وقالت حلا شيحا: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".

    ووجهت الفنانة المصرية رسالة إلى الفنان تامر حسني قالت فيها: "احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو اللي قولت فيه: أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده".

    اقرأ ايضا: حلا شيحة تدافع عن معز مسعود وتهاجم الجمهور

    ماذا قال تامر حسني لحلا شيحة

    من جانبه وصف الفنان تامر حسني، تصريحات حلا شيحة بـ"الغريبة"، موضحا إنه فوجئ بهذه التصريحات، وأنه يكن لحلا كل الاحترام والتقدير، وأنه لم يكذب عليها في شيء، وسيكشف الحقيقة كاملة بكل التفاصيل، لأن ما حدث ليس له علاقة بالحقيقة".

    وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل ده مع زميل بحترمه وكان بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتِ بوست وأشركتِ الجمهور الكريم معانا، بدال ما كنتِ تكلميني شخصيًا ونتناقش بيني وبينك، فأنا مضطر أرد هنا برضو... أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل ده محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة إني احترمت كلامي معاكِ ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها، وشلتها بالفعل، وشكرتيني عليها، ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف، أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة".

    وأضاف تامر حسني: "وبعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟؟؟؟، منطق غريب فعلاً يا حلا... وبعدين هو مش أنتِ اللي مضيتِ عقد وتقاضيتِ عليه مبلغًا كبيرًا عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتِ اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك، وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك، وكنا بنتحايل عليكِ تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها".

    الفنانة المصرية هنا شيحة
    © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
    هنا شيحة تنفعل أمام صحفيين بسبب أنباء عن اعتزال شقيقتها حلا

    وتابع الفنان المصري: "ما كنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا، إنتِ للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كده ولو كان ليكِ أي طلب تاني كنتِ هعمله بكل حب، إنما أنتِ فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم، ولا جيتي تتصوري عشان أفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل أفيش مجمع... بقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية، وأنتِ عارفاها كويس، ووافقتِ عليها وده كليب رومانسي يعني معقول كنتِ عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي ده للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟".

    واختتم حديثه قائلا: "أنا زعلان منك جدًا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احترامًا لحاجات كتير يمكن فايتاكِ بس مش هتفوتني، وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كده وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين".

    نجوم هاجموا حلا شيحة

    وبعد تصريحات حلا شيحة، خرج عدد من النجوم بالإضافة إلى والد الفنانة، وهاجموها على تصريحات، وقال أحمد شيحة والدها، في تصريح لصحيفة "اليوم السابع"، إن ما بدر من ابنته لا يصح، متابعا "هي صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما أعرفش أساسه إيه، إنتى صورتي وخلاص.. مش دي حلا اللي أنا أعرفها".

    وتابع شيحة أنه كان على حلا أن تعاتب تامر حسني عبر الهاتف، موضحا "أنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا، وأقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل".

    ومن جانبها هاجمت الفنانة إلهام شاهين، حلا شيحة، من خلال تصريح لموقع "بوابة أخبار اليوم"، قائلة إن "حلا شيحة ليس لديها انتماء للفن"، معللة ذلك باعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة.

    وانتقدت الفنانة المصرية راندا البحيري، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تصريحات حلا شيحة، قائلة: "هو محدش فهمها إن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمسائله القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟ وبتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده اكنها أحسن منه".

    الممثلة المصرية حلا شيحة في مهرجان الجونة 2019
    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
    حلا شيحة تتخذ خطوة جديدة وتثير الجدل حول عودتها لارتداء الحجاب

    وتابعت البحيري: "إحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره في الخفا وفي العلن علي إيدينا كلنا، فضله علي ناس كتير أوي وربنا جعله سبب لفتح بيوت أد كده... تقوم دي… تنصحه؟؟؟ لالالالا والله هم يضحك".

    واستنكر الشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما قالته حلا شيحة، قائلا: "ربنا يثبتك وتحلي عننا بقى ماهو مترجعيش تعملي شوية فلوس زي الفل وبعد كده تشتمي الفن وياريت تتخلصي من كل الفلوس اللي قبضتيها في السنتين اللي رجعتي مثلتي فيهم علينا".

    حلا شيحة تتبرأ من فيلم :مش أنا"

    يذكر أن حلا شيحا أعلنت، الشهر الماضي، أنه ليس لها علاقة بفيلم "مش أنا"، الذي يشاركها بطولته تامر حسني، مشيرة إلى أن حياتها تغيرت، بعد زواجها من معز مسعود، داعية إسلامي.

    ويقوم الفنان تامر حسني ببطولة فيلم "مش أنا" إلى جانب حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، وتم تصويره قبل عام ونصف، لكن تأخر عرضه بسبب جائحة كورونا.

    انظر أيضا:

    حلا شيحة تنتقد تامر حسني: نجحنا بمقاييس الدنيا فقط
    حلا شيحة عن فيلمها مع تامر حسني: مش أنا
    هنا شيحة تنفعل أمام صحفيين بسبب أنباء عن اعتزال شقيقتها حلا
    تامر حسني يرد على تصريحات حلا شيحة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74
    مهرجان كان... اللون الأصفر يكتسح السجادة الحمراء
    من سيحصل على تأشيرة ملاذ الحلفاء إلى أمريكا؟
    من سيحصل على تأشيرة "ملاذ الحلفاء" إلى أمريكا؟
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك