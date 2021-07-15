حامل تربح مبلغا كبيرا قبل إغلاق السحب بـ 10 دقائق

فازت أم اسكتلندية، حامل، في اللحظات الأخيرة وقبل إغلاق سحب جائزة اليانصيب الأوروبي، بمبلغ مليون جنيه إسترليني، لتتحول حياتها من امرأة عادية إلى مليونيرة.

واشترت أليشيا هاربر، من بلدة أربروث في اسكتلندا، تذكرتي يانصيب قبل انقضاء مهلة الدخول في السحب بعشر دقائق فقط، وذلك حسب ما ورد في موقع "صدى البلد".

وقالت هاربر التي تعمل رسامة: "عادة ما أشتري تذكرة باستخدام تطبيق أونلاين، لكني لاحظت أن لدي بضعة جنيهات إضافية في حسابي في اليانصيب الوطني، فقررت شراء تذكرة أخرى".

وبعد إعلان فوزها، أكدت هاربر: "لم أصدق عيني عندما رأيت رقم تذكرتي هو نفسه رقم الفائز، لذلك طلبت من زوجي أن يكشف على النتيجة من أجلي، وبعد أن تحققنا من الفوز اتصل بوالده الذي بادر بالمجيء على الفور وراجع الأرقام هو أيضا، وكنا جميعا عاجزين عن الكلام بعد أن ألجمتنا المفاجأة".

عبرت السيدة الفائزة عن فرحتها قائلة: "لا أزال في حالة من عدم التصديق، لكنني سعيدة جدا لأننا الآن استطعنا تأمين مستقبلنا والعيش في رفاهية مدى الحياة، وأول شيء أريد القيام به هو شراء منزل جديد لكي نربي فيه ولدنا الصغير وأولادنا في المستقبل"، ومن الجدير بالذكر أن أليشيا تستعد لوصول طفلها إلى الدنيا في سبتمبر/ أيلول المقبل.