فيلم الروسية كيرا كوفالينكو يحصل على جائزة في مهرجان كان

تمكن فيلم المخرجة الروسية كيرا كوفالينكو (أنلينشينج ذا فيستس) من اقتناص جائزة في مهرجان كان في فئة "نظرة ما"، اليوم الجمعة وهي الفئة الأكثر تركيزا على الفنيات في المهرجان السينمائي العالمي.

ويحكي الفيلم الدرامي الذي تدور أحداثه في بلدة تعدين سابقة في منطقة أوسيتيا الشمالية بجنوب روسيا عن شابة يافعة تحاول الفكاك من قبضة أسرتها.

ولم تتمكن كوفالينكو، التي ألفت وأخرجت الفيلم، من الحضور خلال المراسم شخصيا إذ كانت في موقع تصوير فيلم آخر.

وتعرض الأفلام المشاركة في فئة "نظرة ما" بالتوازي مع المسابقة الرئيسية في المهرجان وتعطي فرصة للمخرجين الشبان للظهور والمشاركة في المهرجان السينمائي المرموق.

ومن المقرر إعلان الفيلم الفائز بأرفع جائزة يقدمها المهرجان لفيلم يشارك في المسابقة الرسمية الأساسية وهي السعفة الذهبية، غدا السبت.