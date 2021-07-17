المدافع كيم يغيب عن كوريا في الأولمبياد بعد رفض بكين مشاركته

انسحب مدافع كوريا الجنوبية كيم مين-جاي من تشكيلة منتخب بلاده في مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو، بعد أن رفض ناديه بكين جوان الصيني مشاركته.

وكان كيم في تشكيلة المدرب كيم هاك-بوم، ضمن حصة اللاعبين الثلاثة فوق السن، لكن الأندية غير ملزمة بالسماح للاعبين بالانضمام إلى المنتخبات الأولمبية، لأن البطولة غير مدرجة ضمن أجندة مباريات الاتحاد الدولي (الفيفا).

وأعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم أن بارك جي-سو، الذي يلعب مع نادي جيمتشيون سانجمو التابع للجيش الكوري الجنوبي، سيحل محل المدافع كيم البالغ من العمر 24 عاما.

ويلعب المنتخب الكوري، وهو واحد من فريقين آسيويين فقط سبق لهما الفوز بميدالية أولمبية في كرة القدم، في المجموعة الثانية بجانب نيوزيلندا وهندوراس ورومانيا.

وتنطلق مسابقة كرة القدم الأولمبية يوم 22 يوليو/تموز.