نقابة الممثلين تتخذ موقفا صارما ضد حلا شيحة.. وأشرف زكي: لا مكان لها

اتخذ نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي موقفا صارما، يوم الجمعة، ضد الفنانة حلا شيحة، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن فيلمها "مش أنا".

وقال أشرف زكي إنه "انزعج لما بدر من تلك السيدة (حلا شيحة).. لا أصدق ما قيل. لا عودة لمن يقول الفن حرام. لا مكان لها في النقابة"، وفقا لموقع "المصري اليوم".

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أنها (حلا شيحة) ليست عضوة بالنقابة، حيث تم شطبها بعدما تركت الفن لفترة تتجاوز 11 عاما، وأنه كان سيتم مناقشة عودتها قريبا".

وأكد أنه حزين بعد ما سمع هذا الكلام، فالسيدة التي قالت ذلك (حلا شيحة) تعمل بتصريح بعد إلحاح لعودتها، ولن تكون عضوة بالنقابة.

وشدد زكي من يرى، أن "(الفن حرام) أقول له، (لكم دينكم ولي دين).. المهنة العظيمة التي نعمل بها لا يهون علي ما نفعل بها".

وتعرضت حلا شيحة، لموجة كبيرة من الانتقاد والهجوم من قبل زملائها الفنانين، بعد أن تبرأت من فيديو كليب مع المطرب تامر حسني.

وقالت حلا شيحا: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

وهاجم عدد من الممثلين والفنانين حلا شيحة، بسبب تصريحاتها، وأبرزهم إلهام شاهين، وراندا البحيري، والشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمخرج محمد العدل، بالإضافة إلى والدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة.