فيسبوك ماسنجر يضيف "الإيموجي الصوتي"

وأوضح موقع "ذا فيرج" أنه يمكن الوصول إلى خاصية الإيموجي الصوتي الجديدة بالنقر على زر الرموز التعبيرية الموجود في نافذة المحادثة، ثم النقر فوق رمز الصوت في أقصى اليمين.

بعد ذلك يمكن للمستخدم تصفح قائمة الخيارات المتاحة، حيث يتاح له اختيار أي رمز تعبيري بالقائمة لسماع الصوت المصاحب قبل الضغط على زر "إرسال" ليظهر داخل صندوق المحادثة.

يشار إلى أن بعض الأصوات التي أضيفت كإيموجي جاءت متوقعة، كإيموجي صوت الضحك وصوت التصفيق، بينما جاءت إيموجي صوتية أخرى خلاف ما هو متوقع، حيث حملت مقاطع من أغاني، فيما تعتزم فيسبوك تحديث خاصية "الإيموجي الصوتية" بصفة منتظمة.

يذكر أن ظهور تلك الخاصية الجديدة يظهر لدى المستخدمين بالتزامن مع اليوم العالمي للرموز التعبيرية، الذي يحل اليوم 17 يوليو/تموز من كل عام.

وشهدت أجهزة "آيفون" في آخر تحديثات نظام تشغيلها، في فبراير/شباط الماضي، عددا من الرموز التعبيرية الجديدة "إيموجي"، التي يصل عددها لأكثر من 200 رمز جديد.

وتم جمع هذه الرموز من الإصدارات التجريبية بواسطة Jeremy Burge، مؤسس Emojipedia و"كبير مسؤولي Emoji"، هي مزيج من الابتكارات الجديدة كليًا، والتعديلات على الرموز التعبيرية الحالية، وبعض التحديثات الفريدة لمنصة "آبل".