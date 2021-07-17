السلطات المصرية ترد على أنباء إغلاق المقاهي أثناء مباراة نهائي أفريقيا

علق مسؤول حكومي مصري على ما تردد من أنباء حول اعتزام السلطات المحلية إغلاق المقاهي أثناء بث مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي وكايزر تشيفز.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن مصدر في وزارة التنمية المحلية المصرية، نفيه لما تم تداوله بشأن إغلاق المقاهي، أثناء المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت 17 يوليو/ تموز.

وأضاف المصدر أنه سيتم إغلاق المقاهي حسب المواعيد الصيفية المحددة لها بناء على القرار الوزاري بشأن تنظيم فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب "محمد الخامس" في المغرب، دون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وستقام المباراة اليوم السبت الموافق 17 يوليو/ تموز الجاري على استاد محمد الخامس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفريق المصري، لمواصلة انتصاراته وتحقيق اللقب العاشر له في البطولة، والثاني على التوالي، بعد فوزه في النسخة الماضية على الزمالك في نهائي القرن.