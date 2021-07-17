مصدر: رمضان صبحي يقترب من الزمالك

ذكرت صحيفة مصرية، اليوم السبت، أن ناد مصري يرغب في إتمام "صفقة القرن" بالاستفادة من خدمات اللاعب المهاري، رمضان صبحي، نجم المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم.

ونقلت البوابة على لسان مصدر بنادي الزمالك أن فريقه المصري لا يواجه أزمة مالية بشأن التعاقد مع رمضان صبحى، مشيرا إلى وجود عائق وحيد أمام إتمام تلك الصفقة، ممثلة في تلقي نجم المنتخب المصري عرضا أوروبيا.

وأكد المصدر أن اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بقيادة الكابتن حسين لبيب، ترغب في حسم صفقتين سوبر لدعم الفريق في الموسم الجديد، على رأسهما رمضان صبحي، فضلا عن التجديد لأشرف بن شرقي، نجم الفريق المغربي.