زينيت بطلا لكأس السوبر الروسي بعد تغلبه على لوكوموتيف موسكو بثلاثية نظيفة

نجح فريق زينيت بطرسبورغ الروسي في الفوز بلقب بطل كأس السوبر لكرة القدم في بلاده، بعد تغلبه على لوكوموتيف موسكو بثلاثية نظيفة.

وجاء تتويج زينيت، اليوم السبت، في المباراة التي جمعته بغريمه التقليدي، لوكوموتيف موسكو، على ملعب مدينة كالينينغراد المونديالي.

ونجح كل من دالير كوزايف وألكسندر إيروخين واللاعب الإيراني سيردار أزمون، في إحراز أهداف فريقهم الثلاثية، ليتوج الفريق بلقبه السادس، كبطل لكأس السوبر الروسي، وكان آخرها العام الماضي، 2020، وهو ما نشره الموقع الإلكتروني لفريق زينيت الروسي عبر تغريدات جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر".

يذكر أن فريق زينيت بطرسبورغ قد نجح بفوزه اليوم السبت، بجمعه بين ثنائية الدوري وكأس السوبر لهذا الموسم.