نوال الزغبي توضح حقيقة تعرضها للتسمم

نفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الأنباء التي تم تداولها بشأن تعرضها لتسمم أثناء إقامتها في أحد الفنادق السورية.

وأحيت نوال الزغبي حفلا غنائيا كبيرا، مساء الجمعة الماضي، في ريف العاصمة السورية دمشق، تألقت فيه بإطلالة بيضاء بعد سنوات من الغياب بسبب أوضاع الحرب في سوريا.

وعقب انتهاء الحفل، نقلت العديد من مواقع الفن اللبنانية خبر تسمم نوال الزغبي ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان قد تداول رواد موقع "تويتر" تغريدات عديدة حول حقيقة ما حدث مع المغنية اللبنانية نوال الزغبي، والمتسبب وراء تعرضها لحادث التسمم الغذائي، ما اضطرها للدفاع عن البلد المضيف لحفلها الأخير.

وكتبت نوال عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "‏قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي".

— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 18, 2021

واستطردت الزغبي: "الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن، هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

وكانت الفنانة نوال الزغبي، قد كشفت عن تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا ونقلها لأحد المستشفيات.

وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "الحمد لله.. صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرًا لكل شخص إطمن عني.. بحبكن كتير".​

وكانت نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو "عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.