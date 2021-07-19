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    لحوم

    فوائد كبيرة لتناول لحم الضأن على عيد الأضحى

    © CC0 / pixabay
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    يحل غدا الثلاثاء، عيد الأضحى، والذي يحتفل به المسلمون حول العالم بذبح الأضاحي، والتي تكون أكثرها من الضأن سواء الماعز أو الخراف.

    وتعد لحوم الضأن غنية بالبروتين العالي الجودة والعديد من الفيتامينات والمعادن، ويمكن أيضا أن تكون مكونا ممتازا لنظام غذائي صحي.

     حقائق غذائية

    يتكون لحم الضأن بشكل أساسي من البروتين، ولكنه يحتوي أيضا على كميات متفاوتة من الدهون.

     توفر حصة 3.5 أونصة (100 غرام) من لحم الضأن المشوي العناصر الغذائية التالية:  

    • السعرات الحرارية: 258
    • الماء: 57%
    • البروتين: 25.6 غرام
    • الكربوهيدرات: 0 غرام
    • السكر: 0 غرام
    • الألياف: 0 غرام
    • الدهون: 16.5 غرام

    كمية البروتين في لحم الضأن

    مثل أنواع اللحوم الأخرى، يتكون لحم الضأن بشكل أساسي من البروتين، فمحتوى البروتين في لحم الضأن المطبوخ قليل الدهن عادة ما يكون 25-26%. 

    لحم أحمر
    © CC0 / pixabay
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     ويعد لحم الضأن هو مصدر بروتين عالي الجودة، حيث يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها جسمك للنمو والتجدد.

    لذلك، قد يكون تناول لحم الضأن - أو أنواع اللحوم الأخرى - مفيدا بشكل خاص للاعبي كمال الأجسام، الرياضيين والأشخاص بعد الجراحة للتعافي.

    وبحسب موقع "هيلث لاين"، يشكل تناول اللحوم التغذية المثلى، كلما احتاجت الأنسجة العضلية إلى البناء أو الإصلاح.

    مستوى الدهون في لحم الضأن

    يحتوي لحم الضأن على كميات متفاوتة من الدهون اعتمادا على النظام الغذائي للحيوان والعمر والجنس والأعلاف. فمحتوى الدهون عادة نحو 17-21%. 

    وتتكون الدهون في لحم الضأن أساسا من الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة - بكميات متساوية تقريبا - ولكنها تحتوي أيضا على كميات صغيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة.

     وبالتالي، فإن حصة 3.5 أونصة (100 غرام) من لحم الضأن المشوي توفر 6.9 غرام من الدهون المشبعة، و7 غرام من الأحادية غير المشبعة، و1.2 غرام فقط من الدهون المتعددة غير المشبعة.

     يحتوي دهن الضأن أو الشحم عادة على مستويات أعلى قليلا من الدهون المشبعة مقارنة بلحم البقر ولحم الخنزير.  

    لطالما اعتبرت الدهون المشبعة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، لكن العديد من الدراسات لم تجد أي ارتباط بين لحم الضأن وأمراض القلب.

    يحتوي شحم الخروف أيضا على الدهون المتحولة والتي تعرف باسم الدهون "المجترة المتحولة"، وهي  

    على عكس الدهون المتحولة الموجودة في المنتجات الغذائية المصنعة، حيث يُعتقد أن الدهون المجترة غير المشبعة مفيدة للصحة مثل أوميغا 3.

     الفيتامينات والمعادن

    يعتبر لحم الضأن مصدرا غنيا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومنها:

    •  فيتامين ب 12

    فهو مهم لتكوين الدم ووظائف المخ. الأطعمة المشتقة من الحيوانات غنية بهذا الفيتامين، بينما تفتقر إليه النظم الغذائية النباتية. وقد يسبب النقص فيه فقر الدم والضرر العصبي.

    • الزنك

    عادة ما يتم امتصاص الزنك من اللحوم بشكل أفضل من النباتات. فهو معدن أساسي مهم للنمو وتكوين الهرمونات، مثل الأنسولين والتستوستيرون.

    • فيتامين ب 3  

    يعتبر هذا الفيتامين مهم لمجموعة متنوعة من الوظائف المهمة في جسمك، حيث قلة هذا الفيتامين تنذر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. 

    • الفوسفور

     يوجد الفوسفور في معظم الأطعمة، وهو ضروري لنمو الجسم والحفاظ عليه.

    • الحديد 

    لحم الضأن غني بالحديد.

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